РИАМО - 9 окт. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проконтролировал качество монтажа теплого фасада в доме №10 по улице Маковского в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В региональную программу капремонта на территории Одинцовского округа до 2024 года включено около 160 многоквартирных домов. В зданиях будут вестись кровельные работы, замена лифтов и внутренних коммуникаций, ремонт отмосток. Также для ряда МКД предусмотрено утепление фасадов.

«Отечественная технология «Термоленд» позволяет снизить теплопотери на 30% и обеспечить привлекательный внешний вид строений. Подрядчика мы хорошо знаем: компания «СтарТЕН» все делает качественно и в срок», - сказал Иванов.

Глава отметил хороший уровень взаимодействия облицовщиков, жителей и местной управляющей компании. УК «Второй завод» работает добросовестно и находится в «зеленой зоне». Все вопросы, связанные с временным демонтажем кондиционеров и спутниковых тарелок, решаются быстро и бесконфликтно.

«С помощью региональной программы капитального ремонта в течение ближайших лет качество жизни улучшится для 35 тыс. жителей Одинцовского округа. Благодаря таким объектам, как дом № 10 на Маковского, граждане могут увидеть, куда направляются деньги, перечисляемые в областной Фонд капремонта. Наш муниципалитет – один из лидеров в Московской области по объемам проводимых работ», - подчеркнул Иванов.

В ходе общения жители дома попросили главу помочь заменить старые входные двери подъездов на новые металлические. Иванов поручил рассмотреть такую возможность, включив необходимые расходы в профильную программу. Замена дверей в доме пройдет одновременно с окончанием фасадных работ – во втором квартале 2022 года.