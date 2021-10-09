РИАМО - 9 окт. В межсезонье нужно внимательно следить за прогнозом погоды, надевать шапку, когда температура опускается ниже 0 градусов, в дождь и ветреную погоду, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

Он добавил, что пока похолодание незначительное можно не надевать теплую куртку, а при выходе не улицу использовать принцип многослойности в одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Температура воздуха переносится по-разному в зависимости от наличия осадков и ветра. Обычно шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание», - пояснил врач.

По его словам, также стоит надеть головной убор при плюсовой температуре после занятий спортом, а также посещения бассейна и бани.

Он рассказал, что на холоде у человека сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, все это приводит к образованию тромбов и плохо отражается на нервной системе. В результате можно заработать болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, воспаления ушей и иные заболевания.

Врач отметил, что шарфы и палантины можно носить с ранней осени. Эти аксессуары защищают от ветра, а также согревают по вечерам, когда становится холоднее.

Он порекомендовал выбирать широкие шерстяные или флисовые шарфы.