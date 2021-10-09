РИАМО - 9 окт. Оригинал гербовой печати Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР 1978 года выставили на продажу в «Объявлениях ВКонтакте», сообщает Газета.ru.

Печать продает пользователь из Калужской области за 500 тыс. рублей. Автор объявления предлагает проверить товар за счет покупателя.

Также он сообщил, что это единственный экземпляр печати и хранится в семье с момента распада СССР.

По словам автора, этот лот можно продать за 10 тыс. долларов на зарубежных площадках.