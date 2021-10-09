РИАМО - 9 окт. Преподаватель Георгий Миррор, который уволился из художественного лицея Москвы за сексуальные фото, рассказал, что травли не было, передает «Говорит Москва».

Ранее учитель выложил на свою страницу в Instagram откровенную фотосессию. На снимках рядом с ним неоднозначно позируют девушки. После этого разразился скандал, и мужчина решил сам уволиться. Преподавателя также вызывали в полицию для дачи показаний.

«Покажите мне откровенные публикации, о которых все говорят. В моих публикациях даже эротика-то с огромной натяжкой присутствует, а уж откровенного точно ничего нет», — сказал Миррор.

Также он не исключил, что родители могут в следующий раз обвинить его в домогательствах. Преподаватель добавил, что травли со стороны руководства лицея не было.

Миррор не исключил, что при верном и разумном поведении правоохранительных органов все могло бы закончиться компромиссом.