РИАМО - 9 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир дольщикам квартала №5 жилого комплекса «Изумрудная долина», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конце сентября этого года в ЖК завершилось строительство сразу 4 многоквартирных домов, застройщику было выдано заключение о соответствии проектной документации. Как рассказал Иванов, до конца года в жилом комплексе достроят оставшиеся 7 домов – тем самым вопрос с дольщиками «Изумрудной долины» будет окончательно закрыт.

«Жилищный комплекс «Изумрудная долина» – один из наших многострадальных объектов. Строительство началось в 2012 году, но к 2017-му возведение полностью остановилось. Из масштабного проекта малоэтажной застройки получились проблема с обманутыми дольщиками, уголовные дела в отношении застройщика и его банкротство», - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министерству жилищной политики были найдены несколько инвесторов, которые с 2018 года продолжили достраивать комплекс.

«За последние два года мы вручили 1015 квартир дольщикам, были достроены 24 жилых дома. Сейчас мы ввели в эксплуатацию 4 дома в квартале №5 и начали вручать ключи дольщикам этих корпусов. Осталось еще 7 домов на 272 квартиры, их строительство на финишной прямой. Работы идут в хорошем темпе», – добавил глава.

Он уточнил, что на встрече с жителями также был представлен план по дальнейшему развитию территории. В частности, строительству социальных объектов. В пешей доступности от жилых корпусов появятся школа на 1,1 тыс. мест, поликлиника на 120 посещений в смену и сеть детских садиков, которые все вместе смогут принять 520 ребят.

«Все социальные мощности, которые нами предусмотрены, будут обеспечивать в первую очередь застройку, которая уже сдана в эксплуатацию. В дальнейшем они будут полностью покрывать потребности будущей застройки. Хотел бы еще отметить, что мы сейчас находимся на стадии утверждения ППТ и, как инвесторы, решили начать строить школу в первую очередь – во втором квартале 2022 года», - сказал представитель АО СЗ «Вектор Недвижимости» Владимир Захаров.

Он уточнил, что следующим этапом будут строить поликлинику и комплекс детских садов.

Масштабный ЖК «Изумрудная долина» на Минском шоссе начал строиться в 2012 году. Свои квартиры собственники должны были получить в 2013 году, но из-за финансовых проблем застройщика – ЗАО «Ипотечная компания М-6» – строительство заморозили.