РИАМО - 9 окт. В подмосковном Наро-Фоминске задержали подозреваемого в совершении имущественного преступления, он ненадолго взял машину у знакомой и не вернул, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

В дежурную часть полиции обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о том, что знакомый взял во временное пользование принадлежащую ей иномарку, припаркованную в деревне Волченки, однако транспортное средство не вернул. Общая сумма материального ущерба составила 30 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в полицию 27-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.