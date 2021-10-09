РИАМО - 9 окт. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Коломна стал Александр Гречищев, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

8 октября временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Мордовская сложила полномочия по собственному желанию.

Советом депутатов Коломны в субботу было принято решение о возложении временного исполнения полномочий руководителя муниципалитета на заместителя главы администрации городского округа Александра Гречищева.

Ранее Гречищев сложил с себя полномочия главы городского округа Егорьевск по собственному желанию.