РИАМО - 9 окт. Столичные парки предлагают своим гостям множество развлечений, там можно выбрать занятие себе по душе, помогающее скрасить осенний вечер или выходной, сообщается на официальном сайте мэра города.

В музее-заповеднике «Царицыно» можно посетить IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Там представлены 12 авторских инсталляций, которые сделаны в технике ручного ткачества. Они созданы не только из текстиля, а еще и из пластика, целлофана, армированной решетки и других материалов.

По выходным на территории Измайловского парка можно прокатиться в конном экипаже или верхом на лошади, пони. Также гостям предлагают уроки верховой езды.

Прокатиться на колесе обозрения и посмотреть на город с высоты можно в парках «Сокольники» и Измайловский. Аттракционы работают в Воронцовском, Перовском, Измайловском парках.

Пока в столице установилась хорошая погода, горожан приглашают позаниматься спортом на свежем воздухе. В парках есть спортивные и тренажерные площадки, скейт-парки. А в Парке Горького открыт культурно-спортивный центр, в котором проводят множество бесплатных тренировок. Можно заниматься бегом, йогой, футболом и иными видами спорта. На занятия нужно заранее зарегистрироваться.

Выставку «Леонардо да Винчи в 3D» можно увидеть в музее-усадьбе «Люблино». Гости музея смогут побывать в мастерской художника, посмотрят на его анимированные с помощью технологий виртуальной реальности изобретения.

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