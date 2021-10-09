РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска помогли собраться беременной подопечной в роддом, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры продолжают поддерживать связь с подопечной Асей и ее дочкой. Ранее, когда девушка снимала квартиру в Подольске, они регулярно ей помогали продуктами, детскими принадлежностями. В настоящее время Ася с отцом дочери разошлась. Молодая мама снова беременна и живет с новым избранником в Иваново. Она обратилась с просьбой помочь собрать сумку для беременных в роддом.

Волонтеры заказали все необходимое через интернет-магазин в пункт самовывоза в Иваново. Они благодарят жертвователей за помощь нуждающимся.