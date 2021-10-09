РИАМО - 9 окт. Щелковские полицейские задержали в Лосино-Петровском ранее судимого 34-летнего местного жителя по подозрению в краже металлических ограждений, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя некоммерческой организации о том, что неизвестный похитил находящиеся на улице Суворова в Лосино-Петровском 8 металлических ограждений. Сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.