РИАМО - 9 окт. В честь Всероссийского дня чтения, который отмечают в октябре, в библиотеке «Московской электронной школы» собрали лучшие приложения о литературе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Московские школьники могут познакомиться с жанрами произведений русских писателей XIX века, а еще разгадать тематический кроссворд.

Основным направлением в отечественной литературе XIX века стал романтизм. Родоначальником жанра называют Василия Жуковского, именно его баллады отражают период нравственного роста общества в стране. По этой теме в МЭШ подготовлен видеосюжет.

Ярким представителем периода романтизма в России стал писатель Николай Гоголь. В приложении ученики городских школ могут вспомнить, как в его творчестве сочеталось деревенское простодушие с лукавством и озорством.

В XX веке наблюдался расцвет русской и зарубежной культуры. В литературе возникают новые стили, большой популярностью пользуются модернизм и реализм. Интерактивное приложение «Литература XX века» расскажет о ярких представителях и событиях того периода.

В библиотеке МЭШ собраны самые разные образовательные материалы. Всего школьникам и учителям доступны более 55 тыс. сценариев уроков, свыше 11 тыс. видеоуроков, более 1,7 тыс. учебных пособий и многое другое.