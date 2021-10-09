РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключат газ с 11 по 12 октября из-за капремонта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Компания ООО «СпецГазСтрой» в микрорайоне Климовск выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области по адресу: улица Победы, 4.

Работы с отключением газоснабжения квартир на данном объекте запланированы в период с 11 по 12 октября. Жителей просят в период проведения работ обеспечить доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах работникам ООО «СпецГазСтрой».