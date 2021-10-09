РИАМО - 9 окт. Ход строительства самого крупного образовательного кластера Подмосковья в микрорайоне Гусарская баллада проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время ведутся бетонные работы «нулевого цикла», продолжаются планирование территории и укладка плит для технических проездов. Иванов сообщил, что на начальном этапе проявился ряд дополнительных задач, которые придется решать уже по ходу стройки.

«Социальные объекты в Гусарской балладе имеют для муниципалитета знаковый характер. В августе текущего года мы подписали муниципальные контракты по строительству школы на 2200 учеников и детского сада на 400 мест. Рабочие поездки сюда будут проходить регулярно. Все вопросы, связанные с возведением образовательных учреждений, будем решать как можно в более сжатые сроки», - подчеркнул глава округа.

Во время земляных работ строители обнаружили на площадке бесхозные коммуникации, которые не были обозначены в проекте. Необходимо выполнить их перенос. Потребуется провести дополнительные экспертизы и внести изменения в проектную документацию. По словам Иванова, это не приведет к увеличению сроков строительства.

«Подрядчик надежный, добросовестный. Тем не менее, контроль за ситуацией на стройплощадке будет строгим. На все следующие рабочие встречи на объект станем приглашать инициативных жителей, чтобы у них было полноценное понимание того, как идет строительство. Будем внимательно прислушиваться к их дополнительным пожеланиям», - заверил руководитель муниципалитета.

Иванов отметил, что на площадке установят веб-камеры, и работы можно будет контролировать в режиме реального времени. По дополнительному соглашению, подписанному администрацией и подрядчиком, строительство детского сада должно завершиться на полгода раньше установленного срока – к декабрю 2022 года.