РИАМО - 9 окт. Ход строительства самого крупного образовательного кластера Подмосковья в микрорайоне Гусарская баллада проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время ведутся бетонные работы «нулевого цикла», продолжаются планирование территории и укладка плит для технических проездов. Иванов сообщил, что на начальном этапе проявился ряд дополнительных задач, которые придется решать уже по ходу стройки.
Во время земляных работ строители обнаружили на площадке бесхозные коммуникации, которые не были обозначены в проекте. Необходимо выполнить их перенос. Потребуется провести дополнительные экспертизы и внести изменения в проектную документацию. По словам Иванова, это не приведет к увеличению сроков строительства.
«Подрядчик надежный, добросовестный. Тем не менее, контроль за ситуацией на стройплощадке будет строгим. На все следующие рабочие встречи на объект станем приглашать инициативных жителей, чтобы у них было полноценное понимание того, как идет строительство. Будем внимательно прислушиваться к их дополнительным пожеланиям», - заверил руководитель муниципалитета.
Иванов отметил, что на площадке установят веб-камеры, и работы можно будет контролировать в режиме реального времени. По дополнительному соглашению, подписанному администрацией и подрядчиком, строительство детского сада должно завершиться на полгода раньше установленного срока – к декабрю 2022 года.
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