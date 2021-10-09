РИАМО - 9 окт. В Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя прошла торжественная церемония приведения курсантов к присяге, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Свыше 700 первокурсников приняли присягу сотрудника органов внутренних дел РФ. В церемонии также участвовали замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, статс-секретарь – заместитель главы МВД действительный государственный советник РФ 1 класса Игорь Зубов и другие.

«Принятие присяги – это особый, исторически сложившийся ритуал. Он является многовековой профессиональной традицией, олицетворяющий обязательства, которые добровольно берет на себя сотрудник перед государством и народом, поступая на службу», - отметил Гостев.

Он подчеркнул, что МВД РФ является надежной опорой власти в стране, важнейшим институтом охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Начальник вуза генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко отметил, что после курса начальной профподготовки курсанты получили первые знания о будущей профессии, а еще узнали историю и традиции органов внутренних дел.

Почетные гости пожелали первокурсникам уверенности на жизненном пути, а также твердости в достижении поставленных целей.