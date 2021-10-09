РИАМО - 9 окт. Голосование по выбору названия для новой станции Московских центральных диаметров на Комсомольской площади проходит в проекте «Активный гражданин», свое мнение уже высказали свыше 210 тыс. горожан. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

На выбор представлены названия «Каланчевская», «Площадь трех вокзалов». Также можно доверить это решение специалистам.

Название «Каланчевская» соответствует названию старой платформы. А «Площадь трех вокзалов» предложили жители Красносельского района и студенты МИИТ, ведь станция станет частью крупнейшего ТПУ, который люди называют Площадь трех вокзалов.

«С первого дня голосования лидирует вариант «Площадь трех вокзалов». Его выбрало почти 110 тыс. человек, то есть 52% респондентов. И такой результат был очевиден, поскольку именно это наименование безупречно подчеркивает главную особенность Комсомольской площади», – пояснил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Вариант «Каланчевская» выбрали свыше 80 тыс. человек (39%). Также более 19 тыс. респондентов (9%) считают, что выбрать название станции должны специалисты.

Сегодня у площади, на которой находятся Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, возводится один из крупнейших в центральном округе транспортный хаб. На месте старой платформы будет создана новая железнодорожная станция. На ней будут останавливаться поезда МЦД-2 и МЦД-4.

Строители уже возвели одну платформу, которая принимает составы второго МЦД. К 2024 году планируется завершить работы по строительству платформы для поездов МЦД-4.

Площадь нового столичного хаба составит 4,5 тыс. кв. м. К 2024 году ТПУ каждый день будут пользоваться свыше 32 тыс. пассажиров.