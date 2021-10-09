РИАМО - 9 окт. Голосование по выбору названия для новой станции Московских центральных диаметров на Комсомольской площади проходит в проекте «Активный гражданин», свое мнение уже высказали свыше 210 тыс. горожан. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».
На выбор представлены названия «Каланчевская», «Площадь трех вокзалов». Также можно доверить это решение специалистам.
Название «Каланчевская» соответствует названию старой платформы. А «Площадь трех вокзалов» предложили жители Красносельского района и студенты МИИТ, ведь станция станет частью крупнейшего ТПУ, который люди называют Площадь трех вокзалов.
Вариант «Каланчевская» выбрали свыше 80 тыс. человек (39%). Также более 19 тыс. респондентов (9%) считают, что выбрать название станции должны специалисты.
Сегодня у площади, на которой находятся Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, возводится один из крупнейших в центральном округе транспортный хаб. На месте старой платформы будет создана новая железнодорожная станция. На ней будут останавливаться поезда МЦД-2 и МЦД-4.
Строители уже возвели одну платформу, которая принимает составы второго МЦД. К 2024 году планируется завершить работы по строительству платформы для поездов МЦД-4.
Площадь нового столичного хаба составит 4,5 тыс. кв. м. К 2024 году ТПУ каждый день будут пользоваться свыше 32 тыс. пассажиров.
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