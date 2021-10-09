РИАМО - 9 окт. По делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем в Орске Оренбургской области арестованы трое обвиняемых, сообщает «МИР 24».

В их числе 29-летний мужчина, который на допросе полностью признал свою вину.

Экспертиза показала наличие в биологических жидкостях пострадавших чистого метанола, который является смертельным ядом.

Массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Оренбургской области 7 октября. Всего отравились 54 человека, 26 из них умерли.

Правоохранители обнаружили склад и пункт производства в городе Орск, откуда спиртное попало к пострадавшим. Было изъято более 1,2 тыс. бутылок такого алкоголя.