РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Жителей городского округа Подольск просят не бросать домашних питомцев на дачах после окончания летнего сезона, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Домашние животные не в состоянии существовать без помощи человека – они не приспособлены к вольной жизни. Вначале брошенные на даче кошки и собаки страдают лишь от голода, но, если им «посчастливилось» выжить в первые недели, к их страданиям добавляется еще и холод.

Дачникам напомнили, что если они взяли ответственность за живое существо, то последнее дело – бросать его, обрекая на мучительную смерть.