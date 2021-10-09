РИАМО - 9 окт. В рамках общеевропейской акции по учету птиц EuroBirdwatch-2021 в Москве в этом году насчитали 3230 птиц — 52 вида, в том числе 19 краснокнижных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция по учету птиц в этом году проходила 2 и 3 октября на территории 33 стран, в том числе в России.

«Благодаря полученным данным можно понять тенденции в природных изменениях нашей планеты и увидеть закономерности в миграции птиц. От государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» в этом году в общеевропейском учете птиц приняли участие 306 специалистов и волонтеров», - уточнил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

В парках мегаполиса отметили 1302 особи кряквы, 526 больших синиц, 254 сизых голубя, 156 полевых воробьев, 103 особи серой вороны, 63 дрозда-рябинника, 31 особь зарянки. А еще увидели соек, озерных чаек, хохлатых чернетей, длиннохвостых синиц и гоголя.

Самыми интересными оказались лысуха, обыкновенная пустельга, желна, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник, юрок, красноголовый нырок.