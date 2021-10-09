РИАМО - 9 окт. Сборная Москвы победила в финале национального чемпионата «Навыки мудрых» - соревнований по стандартам #WorldSkills среди специалистов 50+, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские мастера принесли в копилку 22 медали, из которых 13 золотых.

«Поздравляю, вы действительно лучшие в своем деле!» - отметил Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.

Конкурсанты в возрасте от 50 лет демонстрируют свое мастерство по 26 компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный сервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, столярное дело и другие.