РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Дополнительное помещение для подготовки юнармейцев появилось у Дворца молодежи Подольска, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (Г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

У Дворца молодежи появилось дополнительное помещение для проведения тренировок по строевой и физической подготовке, сборке-разборке автоматов и проведению игр по лазертагу.

Требуется некоторое время, чтобы полноценно развить эти направления и приглашать другие команды, но счастливые юнармейцы уже сейчас благодарны за возможность заниматься любимым делом во благо общества.