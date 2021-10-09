РИАМО - 9 окт. В Москве уже 11-й день подряд продолжается сухая погода и продлится она как минимум до 12 октября включительно, сообщается на сайте «Метеовести».

Таким образом, период сухой погоды в мегаполисе продлится 14 дней. В XXI веке в октябре подобное наблюдалось лишь один раз, тогда осадков в столице не было с 9 по 22 число в 2018 году, а за весь осенний сезон более длительным периодом стала засуха в сентября 2006 года, продлившаяся 15 дней.

Между тем, сентябрь в Москве был дождливым. В прошлый месяц в мегаполисе выпало более 130% от месячной нормы осадков.

Во второй половине недели погода в центральной части Европейской России изменится. На смену малооблачному и сухому антициклону с юго-запада в среду придет атмосферный фронт, который принесет более плотные облака и небольшие дожди.

Вторая декада октября ожидается дождливой, а в третьей возможен мокрый снег.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>