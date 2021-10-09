РИАМО - 9 окт. В столице с начала сезона проката электросамокатов гости и жители мегаполиса совершили на них 7 млн поездок, тем самым, сервисы аренды самокатов установили новый рекорд, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Прокат электросамокатов будет работать как минимум до 1 ноября. Мы продлим его работу, если позволят погодные условия. С начала этого сезона пользователи совершили 7 млн поездок — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сегодня в московском кикшеринге 6 операторов и свыше 25 тыс. электросамокатов, при этом 70% парка можно арендовать за пределами Садового кольца, в том числе в районах за МКАД. Самокаты равномерно распределены по всей Москве», — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он также отметил, что в нынешнем году для безопасности улиц вместе с операторами были введены «медленные зоны». В этот список вошли центральные улицы и проблемные участки дорожной сети.

«Медленные зоны» - это автоматическое снижение скорости самокатов до 5-15 км/ч там, где много пешеходов. Сейчас в городе около 100 таких зон», - пояснил Ликсутов.

В среднем один самокат совершат в день 6 поездок. Для завершения аренды необходимо использовать городские велопарковки, их в городе сейчас установлено более 2 500.

Департамент транспорта и операторы аренды самокатов постоянно работают над повышением безопасности сервисов. Передвигаться на электросамокатах рекомендуется по специальной велоинфраструктуре города.