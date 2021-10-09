РИАМО - 9 окт. В столице завершился Московский международный салон образования. Заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева рассказала, что программа показала себя хорошо, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основы фундаментальных знаний закладываются на уровне подростковой школы, на основной ступени образования. Ее условно можно разделить на две части: 5-6 классы и 7-9 классы. Первая такая попытка и первый проект – «Математическая вертикаль». Он стартовал в Москве три года назад. В этом году мы получили результаты выпускных экзаменов у тех детей, которые учились по программе «Матвертикали». Ребята, действительно, показали, что их знания гораздо выше, чем у детей, изучающих математику в непрофильных классах. То есть программа себя показала, как серьезный и интересный инструмент в построении обучения в основной школе на уровне вертикали 7-9 классов», - отметила Наталия Киселева.

Она уточнила, что сейчас в «Матвертикали» принимают участие более 430 московских школ, это уже десятки тысяч учеников основной школы, которые изучают математику иначе, чем все остальные школьники России.

«Математика применяется в жизни, на практике, в проектной деятельности, и школьники учат не только алгебру и геометрию, но и теорию вероятности, и статистику. Также есть определенный перечень курсов по выбору в рамках внеурочной деятельности», - добавила замруководителя.

Московский международный салон образования проходил с 6 по 8 октября. Записи мероприятий доступны на официальном сайте.