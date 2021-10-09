РИАМО - 9 окт. В официальном аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на русском языке в Twitter подшутили над словацкими спортсменами после того, как они проиграли россиянам, сообщает Газета.ru.

Во время матча россияне владели мячом лишь 30% всего времени.

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — написано в сообщении, к которому прикреплена гифка с удивленным лицом защитника сборной Словакии Милана Шкриньяра.

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол в свои ворота забил Шкриньяр.

В следующий раз россияне сразятся со Словенией 11 октября. Сейчас сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов.