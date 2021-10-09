РИАМО - 9 окт. Рабочие завершили благоустройство парка, расположенного в районе Внуково на западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3, строяния1, по Центральной улице. Рядом с ним находится аэропорт, культурный и торговый центры. В близлежащих домах проживают 5 тыс. москвичей.

В парке обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», там появились зоны тихого отдыха и садовые качели.

А еще в новом общественном пространстве установили площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.

Для маленьких жителей обустроили детские площадки с многоуровневым игровым комплексом, горками, качелями, каруселями. Также там сделали «песочную фабрику» и элементы для развития моторики малышей.

Еще рабочие высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев.