РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Школьникам Подольска рассказали о деревянном зодчестве Руси в рамках семейной познавательно-развлекательной программы в СДК «Романцево», сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» пос. Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

В сельском доме культуры «Романцево» 8 октября прошла очередная еженедельная встреча в рамках семейной познавательно-развлекательной программы «Сказочная горница». На этот раз юные путешественники начали знакомство с деревянным зодчеством Руси. Тема эта сложная, но очень интересная. Ребята познакомились с устройством деревянных крепостей, узнали о назначении башен, технике обороны и нападения на крепость, увидели самые знаменитые деревянные крепости.

А также своими руками сделали декорации для предстоящей серии традиционных для «Сказочной горницы» сказок. И, конечно, стали участниками самой настоящей старинной сказки.

На еженедельную встречу приглашают всех желающих по пятницам в 19:00 по адресу: поселок Радиоцентра Романцево, дом 10.