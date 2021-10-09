РИАМО - 9 окт. 11-летняя девочка и 22-летняя девушка пострадали в аварии на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, женщина за рулем Nissan Qashqai, выезжая со дворовой территории, не уступила дорогу автомобилю Nissan Micra, у которого было преимущество в движении.

В результате столкновения, пострадала 11-летняя пассажирка Nissan Qashqai и 22-летняя женщина-водитель Nissan Micra.

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма».

По факту данного ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.