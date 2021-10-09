РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Рабочие завершают строительство пешеходного перехода на улице Горького в поселке Львовский Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Напротив жилых домов №№20/33 и 17 ведутся работы по устройству подходов к пешеходному переходу, наносится дорожная разметка, проводится установка дорожных знаков и будут выполнены работы по устройству искусственной дорожной неровности с нанесением соответствующей разметки.

Строительство перехода ведется по многочисленным обращениям жителей микрорайона Львовский в администрацию округа. Главная цель - обеспечение безопасности движения пешеходов через региональную автодорогу, объект реализуется по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».