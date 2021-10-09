РИАМО - 9 окт. На базе столичной поликлиники №220 открыт центр психического здоровья, куда могут обратиться горожане с тревожными состояниями, фобиями, депрессией, страхами, нарушениями сна и так далее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медучреждение расположено по адресу: улица Заморенова, дом 27. В центре жителям Москвы оказывают бесплатные консультации психотерапевты и медицинские психологи.

«Обращение к специалистам в сфере психиатрии порой может восприниматься настороженно. Между тем, многие нарушения психического состояния сами по себе не являются заболеваниями, их можно и нужно выявлять и корректировать на начальном этапе. Именно для того, чтобы подобные состояния не перерастали в серьезную проблему, в городе продолжается создание центров психического здоровья», - рассказал главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Он отметил, что в центре специалисты помогут пациенту преодолеть трудные жизненные ситуации. Лечение проходит амбулаторно.

Врачи окажут помощь, если у человека есть проблемы с общением, самооценкой, а также при невозможности совладать с гневом. Кроме того, специалисты научат навыкам адаптивного мышления и релаксации.

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(495)530-10-91 или через официальный сайт центра.