РИАМО - 9 окт. После открытия движения по всем участкам Большой кольцевой линии Московского метрополитена по ней будут ездить самые новые поезда «Москва-2020», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В общей сложности это более 100 составов, более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется», - уточнил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Современный поезд «Москва-2020» лучше многих мировых аналогов по комфорту для пассажиров. Также ширина дверного проема в вагоне до 23% больше.

«Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по 2 климатические установки с обеззараживанием воздуха, а USB-зарядок в 5 раз больше, чем в поездах предыдущей серии», - перечислил Ликсутов.

Длина нового кольца метро составит свыше 70 км. На ветке разместится 31 станция.

На сегодняшний день для пассажиров открыты 12 станций БКЛ. Еще 10 планируется запустить до конца 2021 года.

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