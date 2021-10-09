РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Огнеборцы Подольска ликвидировали пожар в частном доме поселка Дубровицы в субботу, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в 7:13 поступило сообщение о пожаре в частном доме поселка Дубровицы. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны округа. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение частного дома. Возникла угроза распространения пожара на вторую часть дома.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарным удалось не допустить распространения огня на вторую часть дома. Открытое горение ликвидировали в 9:03. Последствия пожара – в 10:51. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 6 единиц техники и 20 человек личного состава.