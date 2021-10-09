РИАМО - 9 окт. По поручению заместителя Генерального прокурора РФ - Главного военного прокурора Валерия Петрова начата проверка в по факту избиения военнослужащего в одной из воинских частей, находящихся в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Военные прокуроры выяснят все обстоятельства данного инцидента, а еще условия, которые способствовали произошедшему.

В ходе проводимой проверки дадут оценку соблюдению норм российких законов о воинской обязанности и службе.

Для устранения выявленных нарушений законодательства планируется принять меры прокурорского реагирования.