РИАМО - 9 окт. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 2101», который сбил трех девушек на тротуаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 8 октября на Тимирязевской улице в районе дома №44, молодой человек за рулем не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех девушек.

Две пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены, а у 18-летней девушки диагностирован перелом бедра. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Девушки учатся в Тимирязевской академии, как и виновник ДТП.

По словам молодого человека, он перепутал педали тормоза и газа. Кроме того, у него нет водительских прав.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).