РИАМО - 9 окт. Установлена личность блогеров TikTok, которые ради ролика утопили велосипед «Велобайка» в Москве-реке, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

После того, как блогеры были найдены, их заставили возместить причиненный ущерб. Механики уже починили и сам велосипед. Он вернулся в прокат.

Москвичам напомнили о необходимости уважать чужой труд и собственность.

«Есть много других способов стать популярными, и выбранный — не самый лучший», - отметили в Дептрансе.