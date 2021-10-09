РИАМО - 9 окт. Специалисты законсервировали на зиму светодинамический фонтан в московском музее-заповеднике «Царицыно», сообщил заместитель руководителя ГБУ «Гормост» (по эксплуатации инженерных сооружений) Олег Машошин.

«Это единственное гидросооружение в Москве, которое накрывают специальным воздухоопорным куполом. Конструкция состоит из 8 секторов общим весом более 3 тонн и центральной соединительной детали — «шайбы». Все они скреплены с помощью нескольких тысяч болтов и пластин», - сказал Машошин.

Он добавил, что для подъема конструкции сначала собирается деревянный каркас, закрывающий металлоконструкции и оборудование фонтана от возможных повреждений.

Работы по консервации фонтана продолжатся в течение недели. За это время рабочим предстоит проверить все оборудование, водяные насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Все неисправные детали будут сняты, отремонтированы и установлены обратно.

Всего столичные фонтаны частично демонтируют и законсервируют на зиму к концу октября.

Сезон фонтанов завершился в мегаполисе 1 октября.