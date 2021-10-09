РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Активисты подмосковного Подольска обсудили с руководством Детского парка подготовку к зимнему сезону, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск 8 октября прошло собрание общественного совета парка.

На встрече жителей с руководством парка рассматривались вопросы по подготовке к зимнему сезону, а также проверили ход благоустройства после проведенных земляных работ.