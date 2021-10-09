РИАМО - 9 окт. В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 26 человек, еще 28 человек пострадали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По словам замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инны Аверковой, количество пострадавших увеличилось с 49 до 54.

«Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», - сказала Аверкова.

Она отметила, что уже нет потребности перевозки тяжелых пациентов в другие клиники.

Ранее были задержаны трое подозреваемых в сбыте контрафактного спиртного в Оренбургской области.