РИАМО - 9 окт. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2211 пациентов, всего в городе болезнь победили 1 509 679 человек, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе за сутки выявлен 6001 новый случай коронавирусной инфекции, в больницы доставили 1238 Covid-пациентов. На ИВЛ в медучреждениях находится 491 заболевший.

За сутки в городе умерли 70 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. Всего в городе скончались 29 595 человек.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 674 065 случаев заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>