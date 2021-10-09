РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска встретилась с жителями микрорайона Климовск по вопросу обустройства тротуара, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ответственные работники управляющей организации МУП «СЕЗ» и территориального управления в микрорайоне Климовск 8 октября приняли участие в собрании собственников помещений двух многоквартирных домов - 8 и 10 по улице Мичурина.

Жители обсуждали вопрос об устройстве тротуара около их домов. Коллективное решение в таких вопросах важно, чтобы всем было удобно и не было претензий.