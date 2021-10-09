РИАМО - 9 окт. Московский трамвай стал первым в номинации «Проект года» международной премии Global Light Rail Awards, он обошел проекты из Великобритании и Венгрии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данная премия является «Оскаром» в сфере городского рельсового транспорта. Жюри Global Light Rail Awards отметило масштаб развития трамвая в российском мегаполисе, а также его сервисов для пассажиров. Эта работа стала следствием синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире — столичного метро.

В 2020 году столичный трамвай также наградили. Он получил приз как «самая развивающаяся система».

«Трамвай — один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор — Московский метрополитен. Мы изменили подход к управлению инфраструктурой — взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом», - пояснил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, жюри престижного конкурса как раз отметило именно применение новых технологий и программ.

«По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк», - заключил Ликсутов.