РИАМО - 9 окт. В Москве за минувшие сутки подтвердили 6001 новый случай Covid-19, всего в мегаполисе зафиксировали 1 674 065 случаев инфицирования, сообщает столичный опештаб.

В общественном транспорте и людных местах столицы следует носить маску для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках и популярных общественных местах Москвы.

За сутки на территории России выявлено 29 362 новых случая коронавируса, при этом у 8,9% пациентов не было клинических проявлений заболевания. Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов, полностью выздоровели 21 049 человек.

В стране с начала пандемии зафиксировано 7 746 718 случаев Covid-19, скончались 215 453 пациента, инфекцию победили 6 840 845 человек.

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