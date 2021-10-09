РИАМО - 9 окт. Столичные аллеи, парки и скверы украсят 50 тыс. растений из садов фестиваля «Цветочный джем», который проходил в городе с 1 сентября по 1 октября, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

За неделю специалисты убрали фестивальные сады. Цветы, деревья и кустарники высадят на постоянные места, которые выбирают активные горожане.

Около 7 тыс. растений появится в парке «Яуза», — это наибольшее количество растений для одной территории. В частности, парк украсят рудбекии, гортензии, дерен, розы, березы, перовския.

Еще некоторая часть пойдет на озеленение парка «Горка». Там будут шестиметровые липы, которые ранее можно было увидеть на переходе от Манежной площади к площади Революции, английские и плетистые розы. Эти виды цветов неприхотливы в уходе, устойчивы ко многим внешним факторам.

Помимо этого, водные и южные растения, которые прежде украшали вход у ЦУМа и Кузнецкий мост, украсят ботанический сад. А «Аптекарский огород» пополнится самшитами, олеандрами и другими растениями, всего которых будет 617 штук.