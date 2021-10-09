РИАМО - 9 окт. 44 рейса задержаны или отменены в аэропортах столицы и Подмосковья в субботу утром, следует из данных «Яндекс. Расписания».

В столичном аэропорту Внуково 10 рейсов задержано, 4 отменено. В Домодедове 7 задержек и 3 отмены. В Шереметьеве 14 рейсов задерживаются и 5 отменены.

В подмосковном аэропорту Жуковский отменен 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.