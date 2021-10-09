РИАМО - 9 окт. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-курс «Навыки продаж: ключ к профессионализму», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия на новом курсе будут полезны как менеджерам по продажам, так и тем, кто работает в других сферах или развивает собственный бизнес. Навыки убеждения и построения доверительных отношений с собеседником помогут добиться успеха в любой профессиональной сфере», — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа курса включает в себя 5 теоретических вебинаров, а также практическое занятие для отработки полученных знаний.

На первой онлайн-встрече специалисты расскажут о тонкостях установления контакта с потенциальным клиентом, поделятся секретами, которые позволят удержать внимание собеседника и закрепить его расположение. На втором вебинаре обучающиеся познакомятся с основами доверительных деловых отношений, узнают, как выглядеть надежным партнером в глазах собеседника.

В рамках третьей встречи участники разберутся в принципах общения с потенциальным клиентом и правилах построения наводящих вопросов. Четвертый вебинар будет посвящен психоэмоциональной составляющей в продажах.

На практическом занятии участники закрепят теоретические знания и будут тренироваться в их применении. При успешном прохождении программы каждый выпускник получит сертификат. Обучение продлится с 11 до 27 октября. Регистрация доступна по ссылке.