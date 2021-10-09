РИАМО - 9 окт. Строители закончили работы по проходке правого перегонного тоннеля, который находится между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке Большой кольцевой ветки метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Шестиметровый тоннелепроходческий щит «Ольга» прошел однопутный тоннель протяженностью порядка 500 м между станцией «Каширская» и переходной камерой у станции «Кленовый бульвар»», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, работы строители проводили на глубине от 4 до 24 м в условиях плотной городской застройки. Кроме того, тоннель прокладывали под территорией музея-заповедника «Коломенское».

«На сегодняшний день тоннелепроходка на БКЛ завершена на 97%, а общая строительная готовность линии составляет 88%», - сказал заммэра.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций подемки) Юрий Кравцов, проходка данного участка проводилась в смешанных грунтах: преимущественно в мелких песках и суглинках.

«Часть своего пути «Ольга» прошла в технической зоне действующей Замоскворецкой линии метро, работы велись с осторожностью и с соблюдением необходимых инструкций», - подчеркнул Кравцов.

Он напомнил, что на сегодняшний день на Большом кольце метрополитена работу продолжают 4 щита.

«На востоке БКЛ ведут проходку 10-метровые щиты-гиганты «Виктория» и «Лилия», которые соединят двупутными тоннелями строящиеся станции «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», а также 6-метровая «Елена», которая ведет проходку второго тоннеля между станцией «Каширская» и переходной камерой. На западе Большого кольца строится тоннель соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», - сказал Кравцов.

Строительство БКЛ является флагманским проектом московского метростроения. Длина новой ветки подземки составляет свыше 70 км. На ней расположится 31 станция, 12 из которых уже работают для пассажиров.

Еще 9 новых и 1 реконструированную станцию Большого кольца метро планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>