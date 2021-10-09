РИАМО - 9 окт. Пьяный Мужчина за рулем BMW насмерть сбил человека в районе дома №37 на Шереметьевской улице в столице, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель машины Nissan остановился в полосе движения на Шереметьевской улице из-за неисправности авто. Он подошел к багажнику и в этот момент в него влетела BMW.

Водитель Nissan погиб на месте.

Специалисты установили, что 28-летний водитель BMW был пьян. В его крови обнаружили 0.966 промилле алкоголя.