РИАМО - 9 окт. Читатели газеты Washington Post осудили действия трех американских пехотинцев, которых подозревают в краже рюкзака у москвича в столичном баре, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее один из гостей бара на Сретенке обратился в полицию. Он попросил найти злоумышленников, которые украли у него сумку с вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения с места происшествия и выяснили, что к преступлению причастны военнослужащие корпуса морской пехоты посольства США в возрасте от 21 до 26 лет.

Читатели американской газеты негативно отреагировали на действия сограждан. Все они заступились за потерпевшего.

«Я бы предложила им покинуть Россию вместо привлечения к уголовной ответственности», — пишет Victoria Ann.

Кроме того, МИД России уже направил ноту в американское посольство с просьбой лишить виновных дипломатической неприкосновенности. Также Россия пообещала принять меры.