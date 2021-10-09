РИАМО - 9 окт. Рабочие приступили к промывке всех столичных дорог и тротуаров с шампунем, также планируется промыть парковки, дворы и общественные пространства города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Промывка проводится специальным шампунем. Он удаляет мазутные, масляные пятна и иные загрязнения на дорогах. После этого проводится мойка дорог обычной водой.

В недоступных для техники местах данную работу вручную выполнят комплексные бригады работников городских коммунальных служб.

Использующееся для мойки дорог мегаполиса средство совершенно безопасно. Шампунь полностью разлагается в почве, а также он не содержит кислот и щелочей.

Столичных водителей попросили с пониманием отнестись к данной работе и не препятствовать движению колонн коммунальной техники.