РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Рабочие завершили строительство парковки на месте незаконных гаражей в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в микрорайоне Климовск завершили работы по строительству парковочного кармана на месте ранее незаконно установленных гаражей, которые были демонтированы в текущем месяце.

Новая парковка позволит разместить 12 автомобилей. Более того, на текущей неделе на ней была обустроена линия уличного освещения.