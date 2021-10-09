РИАМО - 9 окт. В России разработали единый порядок оплаты труда медицинских работников, планируется, что зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат, сообщает «Российская газета».

Единые правила оплаты труда медработников разработаны совместно с Минздравом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями профильного сообщества.

Фиксированную часть зарплаты должны увеличить. По проекту постановления правительства, размер оклада медиков будет определяться 3 величинами: минимальный размер оплаты труда (в 2022 году он составит 13,6 тыс. рублей), коэффициент сложности, который будет варьироваться от 1 до 3,13 и зависеть от того, какую работу выполняет медработник, а также коэффициент экономического развития региона.

Компенсационных выплат будет 8 видов. В их числе, например, доплаты за работу по ночам или с вредными и опасными условиями труда. Их размер может варьироваться от 4 до 60% от размера оклада. Стимулирующих выплат предлагается 16 видов, среди которых надбавки за работу в сельской местности, наставничество, выявление онкозаболеваний. Они могут устанавливаться в размере от 10 до 60% от оклада.

Новый порядок оплаты труда медработников планируют опробовать в I квартале 2022 года в 7 российских регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии. На их территории находятся почти 500 медучреждений. Расходы на оплату труда медиков в этих регионах вырастут более чем на 30%.

Сегодня в отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат, а размеры окладов сотрудников больницы определяют самостоятельно. Из-за этого разница в зарплатах одних и тех же специалистов в разы отличается даже внутри одного региона.

Планируется, что систему оплаты труда также унифицируют для учителей. Эксперимент готовится в 5 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Проект постановления правительства по данному вопросу размещен для общественного обсуждения.